EN PRÉVISION DES MATCHS AMICAUX CONTRE LA TANZANIE ET L'IRAN Quelle liste pour Madjer?

Par Saïd MEKKI -

Le coach national s'adressant à ses joueurs

Le staff technique des Verts pourrait retarder la publication de sa liste, justement à cause des joueurs locaux qui, eux, ne sont pas soumis à une date limite d'envoi des convocations contrairement aux joueurs évoluant à l'étranger.

Les férus des Verts attendent avec impatience la liste des joueurs que compte convoquer le sélectionneur de l'Equipe nationale de football, Rabah Madjer, pour le prochain stage prévu le 19 du mois en cours au Centre technique de Sidi Moussa qui sera ponctué par deux matchs amicaux contre la Tanzanie, le 22 du mois actuel au stade du 5-Juillet d'Alger, et face à l'Iran le 27 du même mois à Graz (Autriche). On parle d'une liste de 24 à 25 joueurs que Madjer et ses deux adjoints, Meziane Ighil et Djamel Menad comptent convoquer pour ce stage du 19 au 27 mars dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2019, dont la deuxième journée est prévue en septembre prochain. De tous temps et dans tous les pays, le choux des coachs et sélectionneurs sont toujours sujets à commentaires et critiques. Et celle que le sélectionneur Rabah Madjer compte rendre public ne dérogerait certainement pas à la règle. D'ailleurs, d'aucuns savent que les joueurs concernés doivent être convoqués au minimum quinze jours avant le début d'un stage ou d'un match officiel d'autant que cette fois-ci Madjer ne va certainement pas chambouler son groupe, mais, toujours est-il qu'il faudrait bien attendre de nouvelles têtes et en particulier du côté des joueurs locaux. En effet, le staff technique ne cesse de rabâcher que les portes de l'Equipe nationale sont ouvertes et les meilleurs locaux seront bel et bien convoqués. Mieux encore, à l'issue du dernier stage des locaux, mardi dernier, Madjer n'a pas hésité à déclarer qu'«Il y aura des locaux lors du stage de mars, car il y a de bons joueurs. On formera un groupe homogène composé de locaux et de pros, Belkalem a déjà joué, il connaît l'Afrique, c'est une question de temps vu son problème physique, Naâmani, Boukhenchouche, Chafaï ou même Abid auront leur chance avec l'EN pour prouver leur bon niveau.»

Le staff technique des Verts pourrait même retarder la publication de sa liste, justement à cause de ses joueurs locaux qui, eux ne sont pas soumis à une date limite d'envoi des convocations contrairement aux joueurs évoluant à l'étranger. Pour éviter, certainement, des blessures des joueurs, Madjer et son staff pourraient donc attendre la trêve pour publier cette lite élargie dont le nombre est annoncé: entre 24 et 25 joueurs. Raïs M'Bolhi et Feghouli, que Rabah Madjer a décidé de ne plus convoquer, feront certainement couler beaucoup d'encre d'autant que Madjer insiste sur l'«expérience» des joueurs. D'ailleurs, M'Bolhi à qui, on reprochait de n'avoir pas de club, en a trouvé un, à savoir Al Ittifaq avec qui, l'équipe s'est nettement améliorée au moment où Feghouli, réalise de bonnes performances brillantes avec Galatasaray. Par contre, on évoque le retour de Taïder puisque Madjer y songe bien, tout comme il donnerait certainement leur première chance chez les «A» à des locaux tels El Mellali, Boukhenchouche, et l'actuel buteur du championnat, Abid. On pourrait aussi voir Farès ou Benmoussa ou les deux en même temps. Et on évoque aussi du côté des joueurs évoluant à l'étranger la probable convocation de Hellas Vérone, Mohamed Farès. En tous cas, les spéculations vont bon train à propos du choix des joueurs que Madjer veut convoquer pour ce stage de mars. Et il va donc falloir patienter avant de découvrir la vraie liste...

S. M.