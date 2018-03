ARABIE SAOUDITE M'Bolhi gagne son duel contre Doukha

La 23e journée du championnat saoudien a offert un duel à distance inédit entre deux gardiens algériens, Raïs M'Bolhi avec Ittifaq Dammam et Azzedine Doukha du côté de Ohod Madina, tous les deux capitaines. Raïs va encaisser le premier but à la

34e minute, mais deux minutes plus tard, Doukha laisse passer le but de l'égalisation sur une tête où il commet une légère faute de main (38'). Juste avant la mi-temps, l'ancien gardien de l'USMH se prend un nouveau but, cette fois d'une talonnade. Au retour des vestiaires, Doukha se montre plus rassurant pour sa défense et c'est Raïs M'Bolhi qui va concéder l'égalisation en prenant un second but (77'). Finalement l'équipe de M'Bolhi va l'emporter 3-2, suite à un coup-franc que Doukha repousse sur un adversaire qui remet dans l'axe pour Al Ghamdi qui marque facilement (83'). Raïs M'Bolhi n'a toujours pas perdu après six matchs avec sa nouvelle équipe qui n'est plus concernée par les deux dernières places synonymes de relégation, à quatre journées de la fin du championnat.