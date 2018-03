BRAHIMI BUTEUR FACE AU SPORTING "Cette histoire de locaux-émigrés est une honte!"

Un but pour Yacine Brahimi, mais quel but, il est très beau certes, mais le 10e but de la saison de l'international algérien donne la victoire à Porto dans le choc contre le Sporting, après l'ouverture du score de Marcano à la 28e et l'égalisation de Leão dans les arrêts de jeu de la première période.

Yacine Brahimi va marquer un but capital puisqu'il relègue le Sporting à huit points du leader Porto et l'écarte quasiment de la course au titre. A la 49e Brahimi réceptionne une passe à ras de terre de Paciencia, s'amène la balle d'une roulette du droit avant de décocher une magistrale frappe du gauche. L'international algérien, Yacine Brahimi, est revenu sur son style de jeu ainsi que sur la sélection nationale dans un entretien à Onze Mondial. L'attaquant vedette du FC Porto a déclaré concernant son style de jeu sur le terrain: «On peut toujours s'améliorer. Dribbler c'est bien, dribbler efficacement c'est mieux. Cette année, j'arrive bien à le faire... Parfois je faute, parfois je devrais la donner un peu avant, parfois je devrais la donner en une touche. Ça, je suis d'accord. Mais, parfois, je le fais parce que je veux mettre mon coéquipier dans la meilleure position possible.» Le meneur de jeu des Verts a réagi sur la différence entre joueur local et joueur évoluant à l'étranger,: «Franchement, pour moi, il n'y a pas de différences. Les gens qui parlent de locaux, de pros, d'étrangers, c'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Et ça me rend fou quand j'entends ça parce qu'on joue pour le même pays, l'Algérie. On représente le même pays, on est là pour le même objectif donc les gens qui parlent de locaux, d'Européens, d'émigrés mais ça n'a aucun sens.» Il ajoute, «Pour moi, c'est une honte de parler comme ça (il répète). Pour moi, on est une équipe, on est des Algériens, celui qui joue pour l'Algérie, c'est qu'il est Algérien (il tape dans ses mains) et stoppe, ça s'arrête là. Il n'y a pas de différences.»