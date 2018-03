CHAMPIONNAT «BRAVE 10» D'ARTS MARTIAUX Boudegzdame préserve le titre de champion

L'Algérien Elias Boudegzdame a préservé avant-hier soir à Amman (Jordanie) le titre de champion de la catégorie poids plume (66 kg) au titre du championnat «Brave 10» des arts martiaux mixtes professionnels.

Elias Boudegzdame a remporté le combat au 4e round face à son adversaire polonais Jacob Koualiouije.

Avec ce titre, l'athlète algérien aura remporté 15 combats sur 19 autres menés depuis le début de sa carrière il y a près de 5 ans.

Dans sa déclaration, Elias Boudegzdame a exprimé sa joie quant à cette victoire, appelant à la généralisation des arts martiaux mixtes sur l'ensemble du territoire national et à la mobilisation des moyens nécessaires à la promotion de cette discipline.

L'athlète algérien s'est dit prêt à apporter son aide pour l'encadrement et l'organisation des arts martiaux mixtes en Algérie, saluant la coopération du ministère de la Jeunesse et des Sports en la matière. 24 athlètes représentant 14 pays à savoir l'Algérie, la Pologne, la Jordanie, la France, le Royaume-Uni, le Liban, les Etats-Unis d'Amérique, le Brésil, l'Irlande, les Philippines, la Russie, la Syrie, la Finlande et l'Afrique du Sud prennent part à cette compétition organisée par la Fédération des arts martiaux mixtes (Immaf) issue de l'organisation sportive de Bahreïn Hamad Bin Al Khalid Khalifa.

Le «Brave 10» est organisé pour la première fois en Jordanie, 7e pays à abriter cet événement après le Bahreïn, le Brésil, les EAU, l'Inde, le Kazakhstan et le Mexique.