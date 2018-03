HADDAD, EX-DG DE L'USMA "Je suis toujours présent"

Rebouh Haddad, vice-président de la Fédération algérienne de football, est revenu sur l'installation du nouveau directoire de l'USM Alger ainsi que son retrait des affaires du club algérois. Le dirigeant du club usmiste a déclaré: «Il y a une différence entre la démission et le retrait. Je suis toujours présent à l'USM Alger, je supervise la gestion du club d'une manière différente, je serai loin de l'équipe, mais je la suivrai méthodiquement.», il a ajouté: «J'ai nommé un comité composé de trois personnes, Abdelhakim Serrar, Salah Allache, ainsi que Rachid Malek. Ceci est conforme à un modèle de gouvernance d'entreprise, connu sous le nom de directoire et ils auront le pouvoir de gérer et je surveillerai le travail régulièrement.»