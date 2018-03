LE CSC CHUTE À SÉTIF, L'US BISKRA S'ENFONCE L'ESS et l'USMA se relancent pour le podium

L'ES Sétif et l'USM Alger se sont relancés avant-hier dans la course aux premiers rôles, en remportant d'importantes victoires, sur le même score d'un but à zéro, respectivement contre le CS Constantine et l'US Biskra, en clôture des matchs d'avant-hier, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 Mobilis, entamée jeudi et devant s'achever le 12 mars courant.

Dans le grand derby de l'Est, c'est l'attaquant Zakaria Haddouche qui a offert la victoire à l'Aigle noir (33'), alors qu'à Biskra, les Usmistes ont dû attendre la 64e minute de jeu pour voir leur milieu de terrain Mohamed Benkhemassa trouver enfin le chemin des filets.

Des victoires importantes, car permettant à l'USMA de s'emparer provisoirement de la 3e place au classement général, avec 35 points, au moment où l'ESS gagne quatre places d'une traite, et se place seule à la 5e place, avec 33 unités.

Malgré sa défaite à Sétif, le CS Constantine reste leader avec 42 points, soit avec quatre longueurs d'avance sur le MC Oran, le Dauphin, qui cependant compte un match en moins, car ne jouant son match de la 22e journée que le 12 mars courant. Ce sera en déplacement chez le MC Alger, l'actuel 4e, avec 34 points.

C'est probablement l'US Biskra qui a été le plus grand perdant de cette journée, car sa défaite à domicile contre l'USMA le maintient à la 12e place du classement général, ex aequo avec la JS Kabylie, avec 22 points chacun, mais avec un match en moins pour la JSK.

Une inconfortable position de premier club non relégable qui l'obligera à aborder la dernière ligne droite du parcours avec la peur au ventre, surtout qu'il ne compte actuellement qu'une longueur d'avance sur le DRB Tadjenanet, le premier club relégable, qui, de surcroît, compte un match en moins.

Jeudi dernier, en ouverture de cette 22e journée, le CR Belouizdad et l'Olympique de Médéa s'étaient neutralisés (0-0) au stade du 20-Août 1955 d'Alger.

Les cinq matchs restants de cette 22e journée seront étalés sur les dates du 9, 10 et 12 mars courant, avec entre autres deux duels intéressants à l'affiche, à savoir: USM El Harrach-JS Kabylie pour le maintien, et MC Alger-MC Oran pour le titre.