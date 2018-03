MC ORAN La direction veut prolonger le contrat de Bouakaz

La direction du MC Oran se penchera dans les prochains jours sur le dossier de la prolongation du contrat de son entraîneur suisso-tunisien, Moez Bouakaz, après le très bon parcours de ce dernier en championnat de Ligue 1, a-t-on appris hier du club de la capitale de l'Ouest. Arrivé au MCO l'été dernier pour un contrat d'une seule saison, Bouakaz est en train de réussir son passage avec les Hamraoua qui occupent la deuxième place au classement de la Ligue 1, accusant un retard de 4 points seulement sur le leader, le CS Constantine, qui compte un match en plus. Les résultats réalisés par l'ex-entraîneur du RC Relizane avec les Oranais constituent, aux yeux de ces derniers, la belle surprise de la saison, au point où le technicien a vu sa cote grimper auprès des supporters qui insistent, à leur tour, via les réseaux sociaux, auprès de leur direction pour prolonger son bail. Pour sa part, l'intéressé ne serait pas contre cette option, selon ses récentes déclarations, et par lesquelles il avait rappelé qu'il s'était engagé avec le Mouloudia d'Oran pour un challenge à long terme. En fait, il faudra remonter dans le temps pour trouver trace d'un parcours aussi positif des gars d'El-Bahia en championnat, sachant qu'ils se contentaient tout au long des précédentes saisons de jouer la carte du maintien. Ce parcours pousse aujourd'hui tous les Oranais à se mettre à rêver du titre de champion que leur club n'a plus gagné depuis 1993. En attendant, le coach Bouakaz, qui en est à sa quatrième expérience dans le championnat algérien après avoir fait partie du staff technique de l'ES Sétif puis dirigé l'USM Bel Abbès et le RC Relizane, est beaucoup plus préoccupé par la gestion de la période d'inactivité forcée à laquelle est soumise son équipe. Dans ce registre, le MCO a disputé et remporté son premier match amical de la trêve avant-hier contre le WA Tlemcen (Ligue 2) sur le score de 2 à 1. L'équipe devrait se produire encore en amical contre le SA Mohammadia (Div. amateur) après l'annulation de sa rencontre face au MC Saïda (Ligue 2), indique-t-on du côté de la direction de la formation que préside Ahmed Belhadj dit «Baba».