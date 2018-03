VAHID HALILHODZIC, EX-SÉLECTIONNEUR DES VERTS "Revivre avec le Japon l'expérience algérienne"

Dans un entretien avec le site officiel de la FIFA, le sélectionneur du Japon Vahid Halilhodzic n'a pas oublié sa belle expérience avec l'Algérie pendant la dernière édition de la Coupe du monde au Brésil en 2014.

Vahid a indiqué qu'il va essayer de passer le premier tour avec le Japon et refaire la même expérience que celle qu'il a vécue avec les Verts en 2014: «Nous ne sommes pas favoris dans ce groupe mais nous allons tout donner», poursuit celui qui espère rééditer la performance de l'Algérie, avec le Japon.

«En 2014, l'Algérie n'avait pas la faveur des pronostics non plus, mais nous avons tout de même réussi à passer la phase de groupes.

Nous avons bien failli éliminer l'Allemagne, future Championne du monde, et atteindre les quarts de finale.

La situation du Japon en Russie ressemble à celle de l'Algérie, il y a quatre ans.

Afin de réaliser la même performance, il faut bien nous préparer et aborder chaque match avec beaucoup d'ambition.»

Mais d'abord pour se qualifier au deuxième tour de la Coupe du monde, les Japonais vont devoir faire face à la Colombie, le Sénégal et la Pologne.