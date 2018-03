3E ÉDITION DU RAID DES REINES D'ALGÉRIE 40 participants au coup d'envoi

Des étrangères ont le plaisir de visiter le Sahara algérien

La cérémonie du coup d'envoi du rallye Raid des Reines d'Algérie a été marquée par la présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, ainsi que du ministre de la Jeunesse et des Sports El-Hadi, Ould Ali.

Le coup d'envoi de la 3e édition du Raid des Reines d'Algérie entre Alger et Tamanrasset a été donné avant-hier à l'hôtel El Aurassi en présence de 40 participantes issus de cinq pays. Il s'agit de l'Algérie (pays organisateur), du Maroc, de la Turquie, de l'Italie et de la France. Cet évènement organisé par «M'zab Tours», sous le haut patronage du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, représente une occasion pour les participantes exerçant dans les domaines industriel, économique et social (pilote et copilote) à promouvoir le tourisme sahraoui et découvrir les différents sites historiques et culturels. «Il s'agit de la 3e édition du rallye Raid des Reines d'Algérie avec au menu un riche programme basé sur des visites touristiques et exploratrices dans plusieurs wilayas du pays, notamment au Grand Sud. Ce rendez-vous n'est pas une compétition sportive mais son objectif principal reste le tourisme. Notre rôle est de permettre à la femme établie en Algérie ou à l'étranger de découvrir ce que cache de beau notre pays sur le plan naturel. Notre but consiste également à donner une image positive de l'Algérie», a affirmé le directeur de la société «M'zab Tours» Taoufik Boughali. La cérémonie du coup d'envoi du rallye Raid des Reines d'Algérie a été marquée par la présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri ainsi que du ministre de la Jeunesse et des Sports El-Hadi Ould Ali. «Je tiens à remercier les organisateurs de cet événement dont l'objectif est la promotion de la destination Algérie. Ce rallye coïncide à quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme (8 mars, ndlr). Aujourd'hui, la gente féminine est entrée dans le monde du sport mécanique sans complexe, ce qui reste encourageant.

Dans un avenir proche, l'Algérie va abriter de grands événements de ce genre comme l'éventualité d'organiser une étape du rallye Paris-Dakar avant la fin de cette année», a indiqué le premier responsable du département du tourisme et de l'artisanat.

De son côté, El Hadi Ould Ali s'est dit «heureux» d'assister au début de cette manifestation, «une occasion pour découvrir le tourisme et le patrimoine culturel de l'Algérie», estime-t-il. «Je suis heureux d'être ici pour assister au coup d'envoi de ce rendez-vous sur invitation de mon collègue le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Cette invitation prouve l'existence d'une collaboration entre les différentes départements ministériels selon les orientations du président de la République.

Cette manifestation sera une occasion aux participantes de découvrir le patrimoine culturel de l'Algérie», a-t-il indiqué. Celles-ci vont parcourir 2 200 km à travers cinq wilayas: Djelfa, Ghardaïa, El-Menia, Aïn Salah, avant le point d'arrivée à Tamanrasset.