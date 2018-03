COUPES AFRICAINES DES CLUBS Les Algériens ont le moral

Par Saïd MEKKI -

L'ESS et le MCA visent la phase des poules

A trois jours des matchs allers des 16es de finales des Coupes africaines des clubs, les quatre représentants algériens (ESS, MCA, USMA, CRB) aborderont leurs matchs les 6 et 7 du mois en cours dans de très bonnes conditions.

Ainsi, le MC Alger et l'ES Sétif sont en lice en Ligue des champions alors que l'USM Alger et le CR Belouizdad sont en course en coupe de la Confédération dont les matchs aller auront lieu les 6 et 7 mars et le retour entre le 16 et le 18 du même mois. Tout est au top aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan des résultats après ceux engrangés par les deux représentants algériens en Ligue des champions, dans les compétitions nationales. Le Mouloudia d'Alger est aux anges après une belle et surtout méritée qualification aux demi-finales de la coupe d'Algérie au détriment du MO Béjaïa, qui se consacre surtout à son objectif primordial, l'accession en Ligue 1 Mobilis. Les joueurs du coach Casoni n'ont pas fait de détail pour battre facilement une équipe du MOB (2-0), dont les joueurs avaient la tête ailleurs. Les Vert et Rouge rêvent déjà d'un 9e trophée. Mais avant d'y arriver, il va falloir penser à la prochaine échéance à très court terme, à savoir les seizièmes de finale de la Ligue des champions et ce déplacement périlleux au Nigeria pour rencontrer l'équipe locale le MFM FC Lagos. Casoni déclare d'ailleurs que «désormais, on pense déjà au match de la Ligue des champions. On va essayer de maintenir la cadence même si la tâche sera difficile. Il faut garder cette belle dynamique». Le MC Alger, qui a renoué avec la Ligue des champions après plusieurs années d'absence, a infligé une véritable correction à une modeste formation congolaise de l'AS Otoho sur le score sans appel de 9-0, il y a quelques jours en match retour du premier tour au stade du 5-Juillet de la capitale dans des conditions climatiques très difficiles. Le match contre les Nigérians serait plus difficile et les Hachoud et coéquipiers savent très bien et sont donc dans de bonnes conditions pour bien négocier ce match aller. Et c'est le même cas pour l'Entente de Sétif qui a battu le leader actuel de la Ligue 1, à savoir le CSC (1-0), pour le compte du match avancé de la 22e journée du championnat. Les Sétifens s'approchent ainsi du podium en occupant provisoirement la 5e place avec 33 points à 9 points du leader. Cette victoire dans un derby de l'Est bien disputé entre les deux formations a boosté les joueurs du coach Abdelhak Benchikha dans la perspective d'aborder leur prochain match en Ligue des champions avec un moral gonflé à bloc. La délégation sétifienne s'est d'ailleurs, envolée hier en direction du Ghana où le vainqueur de l'édition 2014 affrontera les Ghanéens d'Aduana Stars qui ont sorti les Libyens d'Al-Tahadi (0-1, 2-0). L'ES Sétif, comme prévu, s'est facilement qualifiée aux dépens des Centrafricains du Real Bangui. Le représentant algérien, qui a étrillé son adversaire au match aller à Sétif (6-0), a réussi à imposer le nul vierge (0-0) au stade Barthélémy-Boganda de Bangui. En coupe de la CAF, l'USM Alger, qui était exemptée du tour préliminaire affrontera les Congolais de l'AS Maniema en 16es de finale. Les Algérois se déplaceront au match aller (6-7 mars) avant d'accueillir leur adversaire au match retour à Alger (16-18 mars). L'équipe a connu un petit changement sur le plan administratif avec la nomination de Serrar comme nouveau responsable, vient d'arracher une précieuse victoire en championnat en déplacement à Biskra face à l'USB (1-0). Cette victoire leur permet de retrouver le podium et c'est alors que les joueurs sont si heureux qu'ils aborderont ce déplacement au Congo avec un très bon moral. Le coach Hamdi et ses joueurs sont donc concentrés désormais sur leur déplacement au Congo comme le précise si ben leur coach «On ne doit pas s'enflammer. On doit maintenant se concentrer sur le match de la coupe de la CAF qui nous opposera mercredi prochain à l'AS Maniema». Enfin, le deuxième représentant algérien en coupe de la CAF, le CR Belouizdad, il connaît, certes, quelques difficultés en championnat, mais les joueurs sont décidés à aller le plus loin possible dans cette compétition continentale. Après le nul imposé par l'Olympique Médéa au Chabab au stade du 20-Août 1955, le coach Taoussi reconnaît que «mes joueurs sont affectés moralement», mais il tient bien à remobiliser ses joueurs en travaillant autant le côté psychologique que celui tactique et technique et tactique avant de recevoir les Zambiens de Nkana, exemptés du tour préliminaire.

Et comme ce match aller se déroulera à Alger, pour les hommes de Rachid Taoussi dont l'objectif reste cependant le maintien en Ligue 1 Mobilis, nul doute qu'ils feront tout pour arracher un résultat sécurisant avec le match retour décisif contre cette même formation zambienne. Et justement, du côté des Rouge et blanc on compte bien sur cette coupe de la CAF pour se relancer...