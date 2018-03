ARSENAL Wenger veut garder son poste

En difficulté en Premier League, Arsenal n'est que sixième à 10 points des places qualificatives en Ligue des champions. Une situation d'échec qu'Arsène Wenger entend bien inverser. L'entraîneur alsacien reste motivé et a exprimé son désir de faire repartir son club sur de bons rails comme le relaye l'Evening Standard: «Est-ce que je sens que je peux sortir Arsenal de cette impasse? Oui, bien sûr, j'ai fait face à des situations difficiles dans ma vie et ça aide à faire face à ça. Bien sûr, ma volonté est aussi forte que jamais, j'ai l'expérience et le désir de changer les choses, de continuer à aider l'équipe.» Battus jeudi dernier par Manchester City (3-0), les Gunners ont affiché de nombreuses lacunes et semblent hors course de la lutte aux places qualificatives en Ligue des champions délivrées par le championnat. La solution la plus évidente semble donc un succès en Europa League. Arsène Wenger de son côté ne souhaite pas se projeter: «Je pense que nous sommes dans une situation où nous devons d'abord essayer de gagner le prochain match plutôt que de faire ces calculs. Le match suivant a toujours une incidence sur la composition de l'équipe, oui, mais vous avez toujours cela en tête lorsque vous jouez tant de matchs les uns après les autres. Je vais devoir reposer quelques joueurs qui ont beaucoup donné (contre Manchester City), c'est sûr, car nous jouons beaucoup.»