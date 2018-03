CHAMPIONNAT NORD-AFRICAIN U12 DE TENNIS À TLEMCEN Les joueurs des Equipes nationales connus

Les joueurs devant représenter l'Algérie aux championnats nord-africain de tennis U12, filles et garçons, prévus à partir d'aujourd'hui et qui s'étaleront jusqu'au 9 mars à Tlemcen, sont connus à l'issue des matchs de sélections organisés du 1er au 3 mars aux courts de Mansourah, a-t-on appris avant-hier de l'entraîneur national. Pour les féminines, les sept joueuses en lice ont disputé chacune six matchs, à l'issue desquels se sont qualifiées Rawane Mebarki, Leila Zerhouni et Sirine Kaidi pour représenter l'Algérie au championnat nord-africain, sous la conduite du capitaine et entraîneur national, Omar Bessâad, a indiqué Mokhtar Messahel.

Les autres athlètes, à l'instar de Melissa Benamar et Chiraz Boukhoulda, bien qu'éliminées, renferment de grandes potentialités, a-t-il estimé, faisant savoir que chez les garçons, où cinq jeunes étaient sélectionnés, Abdelmalek Abdelhamid, Lotfi Zerbout et Amir Cherif porteront le maillot de l'EN lors de ce championnat.

Le capitaine de l'équipe masculine sera l'entraîneur national Messahel. La journée de dimanche sera consacrée à des entraînements pour les deux catégories, notamment pour la préparation des doubles, parfois décisifs pour le résultat final, a encore affirmé le coach national, faisant savoir que l'objectif étant la qualification des deux catégories pour les championnats d'Afrique prévus en août prochain. Selon le président de la Fédération algérienne de tennis, Mohamed Bessâad, toutes les conditions sont réunies pour la réussite de ce championnat auquel assistera un représentant de la Confédération africaine de tennis. Les délégations de la Tunisie et de la Libye étaient attendues ce samedi, alors que celles de l'Egypte et du Maroc sont arrivés hier à Tlemcen. Le championnat nord-africain à Tlemcen verra la qualification de deux sélections nationales au championnat d'Afrique au vu du niveau élevé de cette zone, a-t-il annoncé.