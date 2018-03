ECHANGE ENTRE LES DEUX FÉDÉRATIONS La Palestine invite les sélections algériennes

Le président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestinien, Djibril Rajoub, vient d'envoyer une lettre où il invite les officiels sportifs algériens à organiser une rencontre entre une des sélections algériennes et ses homologues palestiniennes en Palestine.

Djibril Rajoub invite dans sa lettre à la FAF à se produire sur «La terre sainte de la Palestine au moment que vous jugerez utile, ce qui va exhausser le rêve de tout le peuple de la Palestine qui souhaite voir évoluer une sélection algérienne sur ses terres».

Cette invitation vient suite au match entre les U21 et la sélection palestinienne qui s'est déroule le 27 février 2018 au stade du 5-Juillet à Alger.

Le responsable palestinien a remercié dans sa lettre le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, pour avoir mis à la disposition de sa sélection tous les moyens logistiques et humains pour la réussite de son stage de préparation effectué au Centre technique national de Sidi Moussa.