ELU NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE TAEKWONDO Ben Allaoua promet un programme ambitieux

Yazid Ben Allaoua a été élu avant-hier à la tête de la Fédération algérienne de taekwondo (ATF) pour le reste du mandat olympique (2017-2020) lors de l'assemblée générale élective (AGE) tenue au Complexe sportif Ahmed-Gharmoul d'Alger. Yazid Ben Allaoua (43 ans), membre du club sportif d'Alger, a obtenu 20 voix, contre 16 pour son concurrent Mohamed Abdou Boulaâraf (Ligue de Batna).

Les deux autres candidats, Abdelhamid Kirat, président de la Ligue algéroise, et Mustapha El-Amri, membres d'un club à Tizi Ouzou, ont préféré se retirer de la course.

Les travaux de l'AGE se sont déroulés en présence de 38 membres sur l'ensemble de 47 composant l'assemblée générale, en présence du directeur central au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Abdelmalek Yaker et de la directrice des Equipes nationales Ahlem Ben Amara. «J'espère être à la hauteur de la confiance placée en ma personne. La Fédération a besoin des efforts de tout le monde. Je suis venu avec un programme ambitieux axé essentiellement sur la nécessité de tisser de nouveaux liens avec la Fédération internationale. Je vais m'atteler également à régler l'épineux problème de passage de grades, accompagner les clubs et aider les ligues régionales, la prise en charge des jeunes talents, et établir des critères de sélection pour l'Equipe nationale», a affirmé Yazid Ben Allaoua.

Le nouveau patron de l'ATF s'est engagé d'autre part à «revoir le système de compétition pour toutes les catégories, et faire appel aux experts pour élever le niveau technique des athlètes et des entraîneurs, et élargir la base de cette discipline». De son côté, Alla Eddine Bendjenouia, membre du Bureau fédéral, a indiqué que la priorité de la fédération était «de permettre aux athlètes issus de la catégorie juniors de prendre part aux maximum de compétitions à commencer par le championnat d'Afrique prévu à Agadir au Maroc à la fin du mois mars, ainsi que le tournoi (6-7 avril) qualificatif aux Jeux olympiques de la jeunesse 2018 en Argentine. Il y a aura également le Championnat du monde pour la catégorie entre 8 et 14 ans, en plus bien évidemment des Jeux africains de la jeunesse 2018 d'Alger», a-t-il souligné. Rappelons que les membres de l'AG ont retiré leur confiance au président Abdelhak Tiabi, lors d'une session extraordinaire (AGEx) tenue samedi dernier pour «mauvaise gestion et prise de décisions unilatérales».