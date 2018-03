FC DIJON Abeid chute lourdement sur son épaule

Sortie à la 17e minute après une mauvaise chute sur son épaule hier soir, face à Saint-Etienne, l'international algérien Mehdi Abeid devrait être absent pendant plusieurs semaines et risque de les deux prochaines rencontres de l'Algérie face à la Tanzanie et l'Iran. L'entraîneur de Dijon a indiqué en toute fin de rencontre qui s'est terminée sur le score de 2-2, que son milieu de terrain souffre énormément de son épaule et va effectuer de nouveaux tests aujourd'hui pour connaître la véritable nature de sa blessure et la durée de son absence.

«Il a fait l'aller-retour à l'hôpital. Il a pris des médicaments et passé des radios. C'est en retombant qu'il s'est fait mal.

Il a une grosse entorse mais on ne peut pas dire s'il y a un arrachement ligamentaire ou osseux. Il sera arrêté durant quelques semaines», a déclaré Dall'Oglio.