GALATASARAY Feghouli triple passeur pour Gomis

Le Galatasaray a écrasé la lanterne rouge du championnat de Turquie, Karabukspor, pour garder la tête du championnat avec un Feghouli en forme.

Ça n'a pas traîné, dès la 5e minute, sur un centre, Feghouli au second poteau remet de la tête pour le Français Gomis qui ouvre le score. Vingt minutes plus tard, c'est encore une fois d'une remise en arrière, du pied que l'Algérien trouve le meilleur buteur du championnat pour le 3-0 (18e).

Enfin, à la 33e minute, l'ancien joueur de Valence lance le même Gomis dans le tempo pour le 4-0 et le quadruplé de l'international français. Score à la mi-temps 6-0 et score final de 7-0 pour Galatasaray qui reste en tête devant Bassaksehir grâce à la différence de buts. Feghouli apparaît désormais bien placé dans le classement des passeurs avec sept passes, à une unité de la deuxième place où se trouvent Mathieu Valbuena ou encore son coéquipier Younès Belhanda.