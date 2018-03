KV COURTRAI Attal rejoue titulaire contre Bruges

Il n'avait plus joué une minute depuis janvier, Youcef Attal a été titularisé pour la première fois depuis le mois d'octobre pour un déplacement chez le leader Bruges. Il aura fait un match plein d'énergie comme à son habitude. Profitant des absences conjuguées de Idir Ouali et Larry Azzouni, le jeune latéral droit algérien a donc débuté sur le flanc droit dans un schéma en 3-4-3 voir 5-4-1 en phase défensive. Dès la 8e minute il fait l'appel sur l'aile et tente un débordement obligeant le gardien à dégager du pied puis sur une série de une-deux démarrée dans son camp il n'est pas loin d'obtenir un penalty lors d'un duel dans la surface (19e). Il réalise un bon tacle glissé pour dégager en corner et éviter que son adversaire ne centre (25'), il tente ensuite une percée plein axe tout en dribble avant de placer une frappe (30'). Très accrocheur comme à son habitude, il va centrer à plusieurs reprises pour créer le danger en première période. Au retour des vestiaires, Bruges va ouvrir le score par Diaby (51') mais Courtrai va égaliser sur penalty par Stojanovic (62'). Bruges va doubler la marque à la 79e par Limbombe au second poteau qui reprend un centre. Attal terminera le match sur le côté gauche où il va faire tout aussi mal à ses adversaires avec à la 89e un débordement où il met son vis-à-vis à terre sur un crochet avant de tenter une frappe malheureusement contrée par un coéquipier.