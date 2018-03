LEICESTER CITY Mahrez sauve les Foxes d'une défaite à domicile

L'attaquant international algérien de Leicester City, Riyad Mahrez, buteur à l'ultime seconde du temps additionnel contre Bournmouth (1-1), en match disputé avant-hier soir au King Power Stadium pour le compte de la 29e journée de la Premier League, a sauvé son équipe d'une défaite à domicile. Ce sont en effet les visiteurs qui ont ouvert le score dans ce match, grâce à Joshua King, ayant transformé un penalty à la 35', avant de résister bec et ongles aux assauts des Foxes, jusqu'à la 90'+7, où l'ancien Havrais a réussi à niveler la marque, sur coup-franc direct. Il s'agit du 9e but personnel en championnat pour le numéro 7 des Verts cette saison. Avec ce nul, Leicester stagne à la 8e place avec 37 points. Mahrez a indiqué que la rencontre était difficile pour eux face à une bonne équipe et que Leicester ne méritait pas de perdre parce qu'ils ont très bien joué: «C'était une rencontre difficile, on a dû changer notre style de jeu pendant la deuxième période, Bournmouth était bien regroupé en défense, on mérite ce match nul et il suffisait de peu pour obtenir quelque chose. De son côté, l'entraîneur des Foxes, Claude Puel, n'a pas hésité à encenser Riyad Mahrez, «Mahrez est précieux pour nous, je l'ai toujours su parce qu'il se donne à fond pendant chaque rencontre de notre équipe.»