OPEN FÉMININ DE VARSOVIE DE JUDO Meriem Moussa termine à la 5e place

La judoka algérienne Meriem Moussa (-52 kg) a obtenu la

5e place au tournoi international Open de Varsovie (Pologne), après sa défaite avant-hier contre l'Allemande Miriam Schneider dans le match décisif pour le bronze. Versée dans la poule «C», Moussa a battu respectivement la Kazakhe Nazgul Yelmuratova et la Turque Damla Cliskan pour atteindre les demi-finales, où elle finit par s'incliner contre une représentante de Mongolie, en l'occurrence Khorloodoi Bishrelt. Malgré cette défaite, l'Algérienne pouvait espérer terminer sur le podium, mais elle a perdu son match décisif pour le bronze, se contentant ainsi de la 5e place. L'Algérie est le seul pays africain engagé dans cette compétition, organisée dans la capitale polonaise. Elle participe avec huit athlètes, à savoir Imène Agouar (-63 kg), Faïza Aïssahine (-52 kg), Sonia Asselah (+78 kg), Amina Belkadi (-63 kg), Yamina Halata (-57 kg), Hadjer Mecerrem (-48 kg), Meriem Moussa (-52 kg) et Kaouthar Ouallal (-78 kg). Outre Moussa, cinq autres judokas algériennes sont déjà montées sur le tatami, dont deux ont terminé à la 7e place, à savoir Aïssahine et Halata. Les trois autres Algériennes ont été moins chanceuses, à commencer par Imène Agouar (-63 kg), qui a été éliminée dès le premier tour. Chez les moins de 48 kg, Hadjer Mecerrem a commencé par remporter son premier combat contre la Polonaise Alesksandra Janeczeko, avant de s'incliner au tour suivant, contre la Belge Anne-Sophie Jura, tout comme sa compatriote Amina Belkadi, qui a commencé par battre la Polonaise Joanna Milej, dans la catégorie des moins de 63 kg, avant de s'incliner au deuxième, contre l'Ukrainienne Yulia Hrebenozhko. Au total, 147 judokas de 24 pays prennent part à cette compétition.