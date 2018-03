SCHALKE 04 PASSE 2E EN BUNDESLIGA Bentaleb réconcilié

Schalke 04 est désormais 2e au classement, en attendant le match du Borussia Dortmund, après avoir battu le Hertha Berlin 1-0. Bentaleb a lui rejoué son premier match entier depuis septembre. Revenu de blessure début janvier, il n'avait disputé qu'une mi-temps contre le Werder, avec une passe décisive et une entrée en jeu contre le Bayer Leverkusen où on lui laissera l'occasion de transformer un penalty. Pour le reste, depuis trois mois les choses n'allaient pas au mieux avec ses dirigeants alors que son club joue le podium. Il a donc été titularisé aujourd'hui aux côtés de Meyer à la récupération dans une formation en 3-4-3. Il est impliqué sur le seul but de la rencontre à la 37e minute puisqu'il est l'auteur d'une magnifique transversale pour Caligiuri qui centre avant que Pjaca ne marque.