LE CAPITAINE DE LA FIORENTINA DÉCÉDÉ HIER MATIN Le monde du foot pleure Davide Astori

Le joueur de 31 ans aurait été victime d'une crise cardiaque

Le porte-parole du club a expliqué qu'il ne pouvait pas donner d'explications au décès du joueur, «dans l'attente d'une autopsie». Plusieurs médias italiens évoquent un arrêt cardiaque pendant la nuit.

Alors que son équipe devait jouer hier à Udine, Davide Astori a été retrouvé mort dans la matinée dans sa chambre d'hôtel. Le monde du foot a tenu à lui rendre un hommage. «La Fiorentina est profondément désemparée et est contrainte de communiquer que son capitaine Davide Astori s'est éteint, pris par une maladie soudaine. Au vu de la situation terrible et délicate, et surtout par respect pour sa famille, la Fiorentina fait appel à la sensibilité de tous», c'est ainsi que la Fiorentina a officialisé hier matin la triste nouvelle du décès de son capitaine Davide Astori, emporté dans sa chambre d'hôtel juste avant la rencontre entre la Viola et l'Udinese. Son club formateur, l'AC Milan, a déjà réagi: «un garçon amoureux du foot et de la vie qui a grandi avec nous. L'AC Milan est choqué par la disparition tragique de David Astori. Une immense douleur. Les plus sincères condoléances à sa famille et à ACF Fiorentina.» Interrogé par l'AFP, un porte-parole du club a expliqué qu'il ne pouvait pas donner d'explications au décès du joueur, «dans l'attente d'une autopsie». Plusieurs médias italiens évoquent un arrêt cardiaque pendant la nuit. Âgé de 31 ans, le défenseur central et international italien avait fait ses débuts professionnels en Série A du côté de Cagliari, bien qu'il ait été formé à l'AC Milan. Hier, tout le football italien est aux côtés de la Fiorentina, à commencer par la Série A: «Choqué par les nouvelles tragiques, toute la famille de la série A se blottit autour de la famille de David Astori et de la Fiorentina. Toutes les rencontres prévues aujourd'hui sont reportées comme un signe de deuil. Ciao Davide.». «Aujourd'hui, il n'y a pas de couleurs, mais seulement une douleur profonde.

La Juventus exprime ses condoléances à la famille et à la Fiorentina pour la disparition de Davide Astori», a ainsi communiqué la Vieille Dame, pourtant pas réputée pour être proche de la formation de Florence. Massimo Oddo, l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan y est également de son hommage: «à des moments comme celui-ci, tout perd de l'importance. Je suis choqué par cette énorme tragédie qui a frappé David et envoie toutes mes condoléances à la famille Astori, Francesca et la petite Vittoria.» Paulo Dybala, Javier Pastore, tout comme Javier Zanetti, ne trouvent pas les mots tandis que l'AS Roma et Monchi ont eux aussi exprimé leur tristesse. «L'AS Roma se joint à la douleur du monde du football pour la disparition de David Astori. Choqués par la nouvelle tragique, les gestionnaires, les footballeurs et tous les employés du club se rassemblent et s'unissent pour compatir à la douleur de sa famille», a ainsi écrit la Louve. Mais il n'y a pas qu'en Italie que la tristesse est profonde. Le FC Nantes y a aussi été de son mot en s'associant à la douleur de la Fiorentina, tout comme l'Olympique Lyonnais et l'UNFP ainsi que l'attaquant français du Galatasaray comme Bafétimbi Gomis: «Tristesse du dimanche». En Espagne, le Real Valladolid a aussi pris la parole: «De Valladolid nous voulons envoyer nos condoléances les plus sincères à la famille et aux amis de Davide Astori et, ainsi qu'à toute la famille de la Fiorentina».

Chelsea aussi s'est exprimé outre-Manche: «Tout le monde au football club de Chelsea est choqué et attristé par la mort subite du capitaine de la Fiorentina, Davide Astori. Nos pensées sont, en ce moment, avec sa famille, ses amis et ses coéquipiers». Enfin, Franco Baresi, grande légende des défenseurs transalpins s'est aussi exprimé: «Incrédule, une tragédie qui me laisse sans voix, je vous ai vu grandir et ai été fier de la voie que vous empruntiez. Je me joins à la douleur de la famille. RIP Davide». Cette journée de Serie A a été annulée, y compris le derby de Milan, pour laisser place au recueillement après cette tragique nouvelle.