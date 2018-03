BRÈVESDES FÉDÉRATIONS Volley-ball

Le tirage au sort des 8es de finale de la coupe d'Algérie (seniors-messieurs) de volley-ball sera effectué ce matin à 11h au siège de la fédération, sis à Beaulieu (Alger).



Sport universitaire

A l'occasion de la Journée mondiale de la femme, la Fédération algérienne de sport universitaire organisera jeudi et vendredi le Championnat national féminin de futsal. La compétition, prévue à Sidi Bel Abbès, permettra de sélectionner les meilleures joueuses qui renforceront les rangs de la sélection nationale, en prévision des prochains Championnats du monde, prévus du 19 au 26 août au Kazakhstan.



Voile

La Fédération algérienne de voile (FAV) tiendra son Assemblée générale ordinaire (AGO) jeudi à l'Ecole nationale des sports aquatiques et sub-aquatiques de Bordj El Bahri (Alger).



Basket-ball

Différents tournois de basket féminin seront organisés jeudi à Gué de Constantine (Alger) par l'Amicale des anciens internationaux algériens, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Il y aura entre autres des matchs inter-écoles (14h), de basket 3x3 (15h) et entre anciennes gloires de la discipline (15h30).



Sports mécaniques

La Fédération algérienne des sports mécaniques (Fasm) organisera un rallye de régularité, intitulé «rallye des Zianides», du 8 au 11 mars dans différentes régions de la wilaya de Tlemcen, sur une distance de 256 km, ainsi qu'un «rallye de vitesse» prévu sur 64 km.



Jiu-jitsu

La sélection algérienne de jiu-jitsu disputera les Championnats arabes, puis les championnats d'Afrique, prévus du 4 au 10 avril prochain à Rabat (Maroc). Les championnats d'Afrique sont placés sous l'égide de la Confédération africaine de la discipline, alors que les Championnats arabes sont soutenus par les Emirats arabes unis.



Sourds

La Fédération sportive des sourds d'Algérie tiendra son Assemblée générale ordinaire (AGO) samedi prochain à l'hôtel du complexe sportif Ahmed-Ghermoul (Alger). A l'ordre du jour, la présentation des bilans moral et financier de l'année 2017.



Championnat de Nationale Une de basket-ball (messieurs)

GSP-USMB aujourd'hui à Hydra

La rencontre en retard du championnat d'Algérie de basket-ball, Nationale 1 (messieurs), entre le GS Pétroliers et l'USM Blida se déroulera aujourd'hui (15h) à Hydra, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline. Cette rencontre en retard remplace la 23e journée de la compétition initialement prévue pour aujourd'hui. Le GSP, qui occupe la 4e place avec un total de 39 pts, compte 23 matchs en retard, alors que l'USM Blida (6e-37 pts) jouera son dernier match en retard.