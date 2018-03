DÉCÈS DU CAPITAINE DE LA FIORENTINA DAVIDE ASTORI Autopsie aujourd'hui et funérailles jeudi

L'autopsie du capitaine de la Fiorentina, Davide Astori, décédé dimanche à Udine, aura lieu aujourd'hui et ses funérailles se dérouleront jeudi à Florence, a annoncé hier le club italien.

«La Fiorentina et la famille de Davide vous informent que l'autopsie sera effectuée demain. (...) Les funérailles se dérouleront à Florence jeudi (à 10h) dans la basilique de Santa Croce», indique la Fiorentina dans un message sur son compte Twitter.

Un peu plus tôt hier, le procureur de la République d'Udine avait annoncé à la radio Rai l'ouverture d'une information judiciaire après le décès du footballeur «pour homicide involontaire, pour l'instant contre X». M. Antonio de Nicolo avait précisé que l'ouverture de cette procédure était «un acte obligatoire».

Il avait alors ajouté que l'autopsie serait «faite rapidement». Plusieurs médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport, avaient affirmé que celle-ci serait réalisée hier.

Davide Astori, international italien et capitaine de la Fiorentina, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans une chambre d'hôtel à Udine, où son équipe aurait dû jouer dimanche un match de la 27e journée de Série A.

«Il semble que le joueur soit décédé par arrêt cardio-circulatoire de causes naturelles», a déclaré dimanche Antonio de Nicolo.