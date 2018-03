EURO 2028 L'Italie candidate pour accueillir

Toujours sans président élu, et alors qu'elle compte nommer un sélectionneur en juin prochain, la Fédération italienne pense déjà au futur. En marge de la présentation du nouveau stade de Cagliari, le vice-président de l'UEFA et directeur exécutif par intérim de la FIGC, Michele Uva, a annoncé que l'Italie va se porter candidate pour accueillir le championnat d'Europe en 2028: «Mon souhait est que le nouveau Sant'Elia (le futur stade de Cagliari, ndlr) soit le plus beau stade d'Italie et qu'il soit une nouvelle vitrine lorsque la Fédération italienne présentera son dossier de candidature pour accueillir l'Euro 2028.» Une belle façon d'assurer sa participation à la compétition par la même occasion.