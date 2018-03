FC BARCELONE Messi atteint la barre symbolique des 600 buts

Il a encore une fois été décisif dans un grand match. Face à l'Atletico Madrid, Lionel Messi a permis au FC Barcelone de l'emporter (1-0) et de prendre huit points d'avance en tête de la Liga. Un coup franc somptueux qui a aussi fait passer un cap à l'Argentin. Grâce à cette réalisation, la Pulga a atteint la barre des 600 buts en carrière. Il en a inscrit 539 avec le Barça et 61 avec l'Argentine. Une prestation et un record qui ont laissé pantois son coach à Barcelone, Ernesto Valverde: «Il n'y en a pas d'autres comme lui dans le monde, je ne sais pas ce qui serait arrivé s'il était à l'Atletico, je ne veux pas l'imaginer. Quand j'entraînais l'équipe adverse (Athletic Bilbao), je pensais toujours qu'il allait marquer contre moi. La peur est plus forte en tant que rival. Et quand tu l'as dans ton équipe, tu as toujours de l'espoir. Sur les coups francs? Il s'entraîne souvent. Et il les marque toujours. Je ne lui donne pas de consigne sur la manière de les tirer, je lui laisse gérer ça!» Si l'on regarde dans le détail ses 600 buts, on remarque que Messi en a marqué 5/6 du pied gauche, ou encore qu'il compte 38 triplés et 5 quadruplés à son actif. Son compter son quintuplé historique contre Leverkusen en 2012.