FC DIJON Abeid indisponible plusieurs semaines

Le milieu de terrain international algérien, Mehdi Abeid, (Dijon), sera indisponible plusieurs semaines, à cause d'une blessure à l'épaule, contractée samedi face à l'AS Saint-Etienne à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1, a rapporté hier le site du club de L1 française. «Abeid est sorti sur blessure à la 17e minute du match. Parti passé des examens à l'hôpital de Saint-Etienne, il a rejoint ses coéquipiers le bras en écharpe à l'issue de la rencontre. Abeid souffre d'une grosse entorse de l'épaule et devrait être opéré prochainement», a ajouté la même source. Mehdi Abeid (25 ans) avait déjà été opéré au genou en mai dernier, une intervention qui l'avait contraint au repos pendant cinq mois. Abied avait pris part à la dernière coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon, marquée par une élimination des Verts dès le premier tour de la compétition. Abeid avait rejoint Dijon l'été dernier pour un contrat de trois ans en provenance du Panathinaikos (Div.1 grecque). Il avait grandement contribué au maintien de la formation dijonnaise en Ligue 1 française. Dans une réaction sur son compte twitter, le joueur algérien remercie ses fans pour leur soutien «Merci à tous pour vos messages de soutien, Il y'a des choses plus graves dans la vie. Je me relèverais plus fort. A bientôt sur les terrains» a écrit Abeid.