FEGHOULI, RETROUVE SA FORME AVEC GALATASARAY "L'objectif, aller vers le titre"

L'international algérien, Sofiane Feghouli, auteur d'un très bon match samedi soir lors de la victoire 7-0 contre Karabukspor, est revenu dans une interview à beINsports sur les ambitions de son équipe le Galatasaray ainsi que sur sa prestation. Le joueur de 28 ans a déclaré: «Nous avons respecté l'adversaire de ce soir. Nous étions très concentrés, nous avons pressé l'adversaire depuis les premières minutes du match et nous sommes satisfaits du résultat.», il a ajouté concernant sa prestation personnelle: «J'essaie toujours de donner le plus nécessaire à mon équipe et de l'aider à gagner et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui». L'équipe du Galatasaray est première du championnat turc ex- aequo avec Basaksehir à 10 journées de la fin, le meneur de jeu des Fennecs a ajouté: «L'objectif de chacun d'entre nous est d'emmener l'équipe vers le titre cette saison et c'est ce que nous allons faire jusqu'à la dernière journée.»