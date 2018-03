JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2018 Trois lutteurs déjà qualifiés au rendez-vous de Buenos Aires

Trois lutteurs de la sélection algérienne (cadets) ont composté leur billet qualificatif aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse 2018, prévus du 6 au 18 octobre prochain à Buenos Aires (Argentine), a-t-on appris avant-hier de la Fédération algérienne des luttes associées (Fala). «Trois lutteurs de la sélection des cadets sont déjà qualifiés aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires, en attendant la réunion de répartition de l'Union mondiale de lutte (UWW) pour l'attribution de deux billets supplémentaires à l'Algérie», a déclaré le directeur des Equipes nationales (DEN), Idriss Haoues. Il s'agit de Oussama Laribi (55 kg) et Benferdjellah Fateh (80 kg) en lutte libre ainsi que Ahmed Abdelhakim Merikhi (60 kg) en lutte gréco-romaine, médaillés d'or aux championnats d'Afrique à Port Harcourt, au Nigeria (7-11 février). Pour rappel, les sélections algériennes de luttes associées (cadets, juniors, seniors et dames) avaient remporté 37 médailles (16 or, 10 argent et 11 bronze) lors du rendez-vous de Port Harcourt. Les Jeux olympiques de la jeunesse sont une compétition multisports similaire aux Jeux olympiques mais réservée uniquement aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. Elle a été créée par le Comité international olympique (CIO). Les premiers JOJ ont été organisés en 2010 à Singapour, alors que la ville chinoise de Nankin a abrité la deuxième édition en 2014.