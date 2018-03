MONDIAL 2018 Mourinho consultant pour la chaîne publique russe

José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, sera le consultant vedette de la chaîne publique d'information russe RT (ex-Russia Today) lors du Mondial 2018. «Le célèbre entraîneur portugais José Mourinho, qui s'est vu attribuer le surnom de «Special One» et a dirigé les plus grands clubs du monde, rejoindra l'équipe de RT, a annoncé la chaîne sur son site Internet. Il partagera ses opinions d'experts, ses connaissances et son expertise du football avec les spectateurs de RT.» RT qui diffuse en langues étrangères, est souvent accusée en Europe et aux États-Unis de relayer la propagande du Kremlin. La chaîne ne possède pas les droits de diffusion des matchs de la Coupe du monde, mais José Mourinho participera à des émissions spéciales sur la Coupe du monde. Il croisera Peter Schmeichel, l'ancien gardien de but de Manchester United et du Danemark, qui a également rejoint RT.