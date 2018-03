OPEN FÉMININ DE VARSOVIE DE JUDO L'Algérie termine à la 13e place

La sélection algérienne seniors de judo a terminé à la 13e place de l'Open féminin de Varsovie, grâce notamment à la médaille de bronze de Sonia Asselah chez les plus de 78 kg, décrochée avant-hier au second jour de cette compétition, organisée les 3 et 4 mars dans la capitale polonaise. Asselah était la dernière des huit Algériennes engagées dans ce tournoi à monter sur le tatami. Elle a été versée dans la poule «A» où elle a été exemptée du premier tour, faisant qu'elle n'a eu besoin que d'une seule victoire, contre la Polonaise Anna Zaleczna, pour aller en demi-finales où elle s'est finalement inclinée contre l'Ukrainienne Anastasia Sapsai, la future médaillée d'or dans cette catégorie de poids. Asselah s'est ainsi contentée du bronze, mais cette médaille suffit au bonheur de la sélection algérienne, car ayant grandement contribué à son classement dans ce tournoi qui a drainé la participation de 147 judokas représentant 24 pays. Un peu plus tôt dans la matinée de dimanche, Kaouthar Ouallal avait pris la 7e place chez les moins de 78 kg, après ses deux défaites consécutives, contre la Polonaise Paila Kulga et la Belge Sophie Berger, respectivement au premier tour de la poule «A» et aux repêchages. L'Algérie a été le seul pays africain inscrit dans cette compétition. Outre Asselah et Ouallal, elle a engagé six autres athlètes, à savoir Imène Agouar (-63 kg), Faïza Aïssahine (-52 kg), Amina Belkadi (-63 kg), Yamina Halata (-57 kg), Hadjer Mecerrem (-48 kg) et Meriem Moussa (-52 kg). Samedi dernier, au premier jour de la compétition, Moussa avait obtenu la 5e place dans sa catégorie de poids, au moment où Aïssahine et Halata s'étaient contentées de la 7e. Les trois autres Algériennes engagées dans ce tournoi ont été moins chanceuses avec des éliminations précoces. La première place a été décrochée par la Pologne (2 or, 3 argent, 2 bronze), suivie de la Mongolie (1 or, 1 argent) et l'Allemagne (1 or, 1 bronze).