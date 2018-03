TEDESCO, COACH DU SCHALKE 04 "Content de la prestation de Bentaleb"

Titulaire samedi soir lors de la réception du Herta Berlin, Nabil Bentaleb a su profiter de l'absence de son coéquipier Goretzka pour faire un bon match, lui qui était impliqué sur le seul but de son équipe qui a gagné 1-0 sur son terrain. La prestation de Nabil Bentaleb n'est pas passée inaperçue pour son entraîneur Domenico Tedesco, ce dernier a indiqué dans une interview avec bundesliga.com qu'il est content de son joueur et de son rendement sur le terrain, et que Nabil reste un joueur très jeune (23 ans) qui a passé une mauvaise période dernièrement mais qui va revenir en force pendant les prochaines journées. «Je suis content pour lui, il a passé une mauvaise période dernièrement après sa blessure surtout pour un joueur jeune comme lui, j'ai beaucoup aimé sa prestation il a beaucoup couru dans un match qui était plein d'engagement physique il était très bon dans l'ensemble du match» a déclaré Tedesco.