CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS DE VOLLEY-BALL Les Chélifoises veulent créer la surprise

Cette compétition débutera aujourd'hui au Caire

Ce championnat d'Afrique des clubs de volley-ball féminin enregistrera la présence de 22 équipes continentales dont une majorité rodée à ce type de compétitions.

Unique représentant de l'Algérie au championnat d'Afrique des clubs de volley-ball féminin, prévu au Caire (Egypte) à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 mars, la jeune équipe du NR Chlef aspire à aller le plus loin possible dans la compétition en dépit du manque de moyens. «La modestie de nos moyens, comparativement aux autres clubs participants, notamment Carthage (Tunisie) et Al-Ahly (Egypte), ne va pas constituer une contrainte pour faire bonne figure et aller le plus loin possible dans la compétition», a assuré à ce propos, le président du NRC, Mohamed Belhachemi, soulignant qu'une «majorité de nos joueuses sont jeunes et participent pour la première fois à ce type de compétitions». «Mais nous jouerons sans complexe contre nos adversaires et nous tenterons de gérer notre participation match après match», a-t-il soutenu. Quant au directeur technique du club, Salim Achouri, il a fait part de la «détermination de ses joueuses à s'engager pleinement dans ce championnat africain, en dépit d'une préparation pas à la hauteur du rendez-vous cairote». Selon lui, le NRC a bénéficié, en tout et pour tout, d'un stage bloqué de quatre jours à Alger et disputé une rencontre amicale face à l'Equipe nationale des U23, qualifiée du reste de «positive», avant la qualification aux demi-finales de la coupe d'Algérie, vendredi dernier aux dépens du promu WA Béjaïa 3-0 (25-17, 27-25, 25-15). L'ancien coach du GS Pétroliers a également espéré que le tirage au sort de la compétition soit «clément» avec sa jeune équipe dont la moyenne d'âge est de 20 ans, pour honorer l'Algérie et aller le plus loin possible dans le tournoi». Ce championnat d'Afrique des clubs de volley-ball féminin enregistrera la présence de 22 équipes continentales dont une majorité rodées à ce type de compétitions, à l'instar d'Al-Ahly et de Shems (Egypte), Prisons et Pipeline (Kenya), CF Carthage (Tunisie), Vita Club (RD Congo) et Bafia qui participera aux côtés de trois autres formations du Cameroun. Pour sa part, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Saïd Heguas, s'est félicité de la «détermination» des volleyeuses du NR Chlef à honorer l'Algérie, en dépit de la modestie des moyens dont elles disposent». Affirmant le soutien des autorités locales à l'équipe, le responsable a indiqué qu'il avait rendu visite au NRC pour assister à la préparation du club à ce championnat d'Afrique, outre l'organisation d'une cérémonie en l'honneur de son staff technique et administratif avant le départ pour Le Caire, «en guise d'encouragements pour jouer les premiers rôles». Le représentant chélifien du volley-ball féminin a déjà pris part deux fois au championnat d'Afrique des clubs, respectivement à Nairobi (Kenya, 2012), où il a décroché la médaille de bronze et à Carthage (Tunisie, 2014), où il fut classé 9e.