COUPE DE LA CAF-16ES DE FINALE:CR BELOUIZDAD-NKANA FC (ZAMBIE), AUJOURD'HUI À 17H Le Chabab pour oublier la crise

Par Saïd MEKKI -

Les gars de Laâqiba traversent une période de doute

Du côté des Rouge et Blanc, on veut saisir l'occasion de jouer cette coupe de la CAF pour aller le plus loin possible, afin de sauver la saison, puisque le CRB est éliminé de la coupe d'Algérie et ne joue que pour sa survie en Ligue 1 Mobilis.

Des quatre clubs algériens engagés en coupes africaines, le CR Belouizdad sera le premier à jouer son match des 16es de finale aller de la coupe de la Confédération africaine, cet après-midi à partir de 17h en recevant les Zambiens du Nkana FC au stade du 20-Août 1955. Ce match a la particularité de mal tomber pour les Rouge et Blanc qui souffrent dans le Championnat national où il joue pratiquement leur survie dans chaque rencontre. D'ailleurs, le dernier semi-échec enregistré sur cette même pelouse du stade du 20-Août 1955 à Alger, face à l'Olympique de Médéa, a bien affecté le moral des joueurs. La pression est si forte dans le groupe que le coach marocain de l'équipe, Rachid Taoussi, a travaillé essentiellement le côté psychologique que technique et tactique avec ses joueurs durant cette semaine. Ainsi donc, le côté psychologique joue un rôle très important avant d'aborder cette première manche difficile devant une équipe dont on ne connaît que peu d'informations. Et justement, du côté des Rouge et Blanc, on veut saisir l'occasion de jouer cette coupe de la CAF pour aller le plus loin possible afin de sauver la saison puisque l'équipe est éliminée de la coupe d'Algérie et ne joue que pour se sauver de la relégation en Ligue 2 en championnat. Dans cette coupe de la CAF justement, le CR Belouizdad a facilement passé le cap du tour préliminaire en prenant le meilleur sur son adversaire le «onze» Créateurs du Mali contre lequel il a arraché un précieux nul au match aller en terre malienne (1-1) avant de s'imposer au match retour sur le score net de (2-0). Quant aux Zambiens du Nkana FC, ils étaient exempts du tour préliminaire et devraient entrer en lice dans cette coupe de la CAF dès aujourd'hui. Seulement, le coach du Chabab, Rachid Taoussi, ne pourrait compter sur deux de ses titulaires, à savoir Mohamed Heriat qui souffre d'une forte grippe, alors que Amir Belaïli s'est blessé au genou lors du dernier match du championnat en Ligue 1 Mobilis. Taoussi doit donc trouver les bons remplaçants à ce duo important dans son échiquier pour garder l'équilibre de son équipe. Par contre, le coach du Chabab pourrait bien compter sur le retour de son défenseur Bouchar qui avait raté le dernier match du championnat face à Médéa pour cause de suspension. Le plus important cet après-midi pour les Rouge et Blanc est que la ligne offensive soit très performante pour tenter, non seulement de gager cette première manche, mais de marquer le plus de buts pour avoir une marge sécurisante avant le match retour décisif prévu entre les 16 et 17 du mois en cours. Le coach adjoint du CRB, Saïd Boutaleb estime que «la rencontre s'annonce très difficile», mais il indique par contre que: «Je reste optimiste quant à un bon résultat puisque tout le monde est bien concentré sur cette partie.» D'ailleurs Chebira, verse dans le même ordre d'idées en déclarant, entre autres: «Nous sommes bien motivés pour gagner et réaliser un parcours honorable dans cette coupe de la Confédération africaine.» Enfin, à noter que cette rencontre sera dirigée par un trio tunisien, avec Sadok Selmi au sifflet et qui sera assisté par Aymen Ismaïl et Hassen Abdelali. Les trois autres représentants algériens en Ligue des champions, à savoir l'ES Sétif et le MC Alger, ainsi que l'USM Alger en coupe de la CAF joueront leurs matchs demain.