5ES CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CROSS-COUNTRY Cinq sélections algériennes engagées

Cinq sélections, regroupant une trentaine d'athlètes (messieurs-dames), représenteront l'Algérie aux prochains championnats d'Afrique de cross-country, prévus le 17 mars courant à Chlef (Algérie), a annoncé avant-hier la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Ces athlètes, relevant des catégories seniors messieurs, seniors dames, U20 garçons, U20 filles et relais-mixte, ont été sélectionnés lors du 54e Championnat national de cross, disputé le 24 février dernier à Chlef. «Le choix s'est fait sur la base suivante: les quatre premiers au dernier championnat national, disputé le 24 février 2018 à Chlef et qui seront renforcés par des éléments présélectionnés, suivant l'appréciation de la Direction technique nationale de la FAA», a précisé l'instance fédérale concernant ses critères de sélection. Les représentant algériens dans cette 5e édition des Championnats d'Afrique de cross sont entrés en stage bloqué dès le 25 février dernier, au Centre de regroupement et de préparation des élites sportives à Chlef, pour poursuivre leur préparation en vue de cette importante épreuve continentale, sous la houlette des entraîneurs nationaux Mohamed Salem, Sid-Ali Sakhri et Ali Saïdi-Sief. La liste des athlètes présélectionnés est toujours élargie, car comportant actuellement un total de huit candidats par sélection. Mais à la fin du stage qui se déroule actuellement à Chlef, elle sera réduite à seulement six athlètes.