CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE UNIVERSITAIRE DE JUDO FILLES ET GARÇONS 300 participants attendus les 8 et 9 mars à Oran

Le championnat d'Algérie universitaire de judo filles et garçons aura lieu jeudi et vendredi prochains à la salle omnisports de Sidi El Bachir d'Oran, a-t-on appris avant-hier auprès de la ligue organisatrice. Cette manifestation sportive de deux jours, verra la participation de plus de 300 athlètes filles et garçons de 24 wilayas du pays. La première journée de cette compétition prévoit le déroulement des combats éliminatoires dans sept catégories de poids en filles et garçons, alors que les demi-finales et finales auront lieu vendredi.