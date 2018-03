CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL DE TENNIS DE TABLE 320 pongistes à Aïn Defla

Un total de 320 pongistes est annoncé pour prendre part au Championnat national individuel de tennis de table, catégories jeunes (filles et garçons), prévu les 14, 15 et 16 mars à la salle Omnisports Benhamdoud Abdekader de Aïn Defla, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FATT) sur son site officiel. «La compétition concernera les benjamins, minimes, cadets, juniors et il est prévu une participation de 40 joueurs par catégories, soit un total de 320 athlètes», a indiqué la même source, annonçant le tirage au sort de la compétition pour le dimanche 12 mars à 13h30 au niveau de son siège. Les compétitions du Championnat national individuel de tennis de table, catégories jeunes (filles et garçons), débuteront, mercredi (14 mars), avec le déroulement des matchs de poules garçons et filles (9h-20h), suivis le lendemain (jeudi) par le tableau éliminatoire simple et double (9h-20h), alors que les finales et la cérémonie protocolaire de remise des récompenses aura lieu, vendredi 16 mars (9h-12h). Par ailleurs, la Fédération algérienne de tennis de table (FATT) tiendra son assemblée ordinaire, samedi matin (10 mars) à la salle de conférence du complexe sportif Sveltesse de Chéraga (Alger). Les travaux de l'AGO porteront sur l'Adoption des procès-verbaux de l'AGO du 17 février 2017 et de la dernière AG Elective, ainsi que la lecture pour approbation des bilans moral, technique et financier de l'exercice 2017, ainsi que le plan d'action et les prévisions budgétaires pour l'exercice 2018. L'instance fédérale a précisé que «si le quorum de l'AGO n'est pas atteint, elle aura lieu le lendemain à 09h et au même lieu».