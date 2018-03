CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS DE LUTTE 44 athlètes en stage à Souidania

Les sélections algériennes masculines de lutte juniors et seniors effectueront à partir d'aujourd'hui un stage au Centre de regroupement des Equipes nationales de Souïdania (Alger), en

prévision des championnats méditerranéens, prévus du 29 au 31 mars à Alger, a-t-on appris de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Le staff technique national, composé des entraîneurs Rusu Cornel, Bendjada Maazouz, Zeghdane Messaoud (lutte gréco-romaine), Aoune Fayçal (lutte libre) et Trouzine Hamid, a convoqué 44 athlètes dont 12 seniors pour ce stage qui se poursuivra jusqu'au 15 mars.

Les sélections algériennes juniors et seniors continuent leur programme de préparation établi par la direction technique nationale en prévision des prochaines échéances sportives dont les championnats méditerranéens d'Alger et les Jeux méditerranées de Tarragone en Espagne. Le Comité méditerranéen de lutte (CML), réuni le 20 novembre 2017 à Madrid en assemblée générale ordinaire puis extraordinaire, avait attribué à l'Algérie l`organisation des prochains championnats méditerranéens juniors, seniors et U23.