CLASSEMENT MONDIAL DE LA FIBA L'Algérie passe à la 87e place

L'Algérie, avec 39 points, a gagné une place au classement mondial de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) messieurs, publié avant-hier, et se retrouve au 87e rang, loin derrière le trio de tête toujours dominé par les Etats-Unis (735 pts), devant l'Espagne (704,7) et la France (644 pts). Privé de matchs de qualification de Coupe du monde 2019 prévue en Chine, après avoir raté l'AfroBasket-2017, le Cinq algérien occupe la 14e place au niveau continental, alors que le Nigeria, est toujours la meilleure équipe africaine (32e rang mondial, 228,8pts), juste devant le Sénégal 35e (203 pts) et l'Angola 37e (197,4 pts) et l'Egypte 50e (135,1 pts). La Tunisie, championne d'Afrique en titre, recule de six places et se retrouve à la 52e position (127,1 pts).