COUPE ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPE DE HANDBALL (MESSIEURS) L'ES Aïn Touta et l'ES Arzew fixés sur leurs adversaires

Les deux représentants algériens engagés en Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe de handball (messieurs), prévu du 15 au 25 mars à Sfax (Tunisie), l'ES Aïn Touta et l'ES Arzew sont désormais fixés sur leurs adversaires à l'issue du tirage au sort réalisé avant-hier dans la ville hôte de la compétition. L'ES Aïn Touta jouera dans le groupe A en compagnie du Club Handball Jammel (Tunisie), Al-Gharrafa (Qatar), Police Club (Irak), Ahly Tripoli (Libye), et le MC Oujda (Maroc), alors que l'ES Arzew a hérité du groupe B avec Club Sportif Sakiet Ezzit (Tunisie), Qatar Club (Qatar), Ahly Djeddah (Arabie saoudite), Ittihad Tripoli (Libye), et Ahly Sedab (Oman). Chez les dames, le tournoi prévu à la même période, regroupera cinq formations dont trois algériennes: le HBC El-Biar (Algérie), l'ASFAK Constantine (Algérie), le NRF Constantine (Algérie), le Club Africain (Tunisie), et l'ASF Sfax (Tunisie), et se déroulera sous forme d'un mini-championnat.