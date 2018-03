DTN DE LA FAF Plan d'identification des écoles de football

La Fédération algérienne de football vient d'annoncer sur son site officiel le lancement d'une grande opération d'identification et de recensement des écoles de football sur l'ensemble du territoire national. La mission sera assuré par la direction technique nationale (DTN) dirigée par l'ancien coach des Verts, Rabah Saâdane. L'opération a pour but la programmation de tournois nationaux et internationaux au profit des écoles de formation. La Fédération algérienne voudrait aussi créer un partenariat avec les écoles de football présentes en Algérie et lancer un programme de formation d'entraîneurs spécifiques pour les tranches d'âges de 6 à 13 ans, selon le communiqué.