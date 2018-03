FC CHELSEA Hazard prêt à partir cet été

Eden Hazard est-il arrivé au bout de l'histoire avec Chelsea? C'est ce qu'assure, entre autres, le sérieux Times, pour lequel le Belge souhaite quitter les Blues à l'issue de la saison.

Non ce n'est pas le PSG-Real Madrid, ou encore moins le Liverpool-Porto, qui a agité la presse britannique, hier matin. Un sujet est discuté dans plusieurs médias différents, du tabloid Daily Express au sérieux Times. Pour tous, Chelsea peut se préparer à perdre son meilleur élément, le Belge Eden Hazard. L'une des causes de ce départ annoncé? la tactique défensive de Antonio Conte adoptée face au Manchester City de Pep Guardiola. Sur Skysports, l'ancien défenseur Jamie Carragher a imaginé une scène d'après-match. «Je n'ai aucun doute sur le fait qu'à la fin du match, une fois rentré chez lui, il a pris son téléphone pour dire à son agent: sors- moi de là!». Il faut dire que Eden Hazard n'a pas caché sa frustration à l'issue de la rencontre, qu'il a disputée dans un rôle de faux numéro 9. «Quand tu quittes le terrain, tu as l'impression d'avoir couru, mais de ne pas avoir joué une partie de football. On aurait pu jouer durant trois heures, je n'aurais pas touché un seul ballon.» Pour le Daily Mail comme pour The Times, ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Présent au club depuis 2012, l'ancien Lillois a eu son lot d'entraîneurs défensifs et il serait ravi de rejoindre une équipe plus joueuse, comme le Real Madrid, l'un de ses objectifs depuis longtemps. Il a toujours ouvert la porte au club merengue, mais il se montre plus pressant ces dernières semaines, avec quelques sorties médiatiques allant dans ce sens. Cela tombe bien, le Real Madrid aime entendre ce genre de discours avant de passer à l'action. Sous contrat jusqu'en 2020, le joueur de 27 ans ne se presse pas pour signer une prolongation de contrat à Chelsea, dans l'espoir de voir le Real Madrid s'activer pour lui cet été. Du côté madrilène, l'option Hazard est toujours évoquée, même si le rêve de Florentino Pérez mène plutôt vers Neymar. Pour le PSG, voir le Belge signer au Real représenterait donc un réel soulagement!