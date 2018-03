RAÏS M'BOLHI, PORTIER D'AL ITTIFAQ "Je veux apporter du bonheur"

L'international algérien, Raïs M'Bolhi, est revenu sur sa récente prolongation de contrat avec l'équipe d'Al Ittifaq dans un entretien au quotidien saoudien arriyadiyah. Le gardien des Verts lors de la dernière Coupe du monde a signé un contrat le liant avec Al Ittifaq jusqu'en 2021, il a déclaré: «Si le niveau n'était pas bon en Arabie saoudite, pourquoi alors il y a des joueurs importants dans leurs pays qui évoluent ici? Le spectateur qui suit un match du championnat saoudien ne peut presque pas savoir qui est le leader et qui est relégable», il a ajouté: «J'ai renouvelé parce que je veux apporter du bonheur à ce club.» L'équipe d'Al Ittifaq Dammam n'a perdu aucun match depuis l'arrivée du portier algérien en janvier dernier. M'Bolhi a disputé

six rencontres du championnat saoudien avec un total de

4 victoires et de deux

matchs nuls.