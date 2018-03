WALID MESLOUB, JOUEUR DU RC LENS "L'équipe est encore sous le choc de la montée ratée"

Invité avant-hier soir sur le plateau de Mag Ligue2 sur Canal Plus Sport, l'ancien international algérien Walid Mesloub a parlé de sa situation avec son nouveau club et de l'accueil chaleureux qu'il a reçu. Mesloub a indiqué que les dirigeants et les supporteurs étaient contents de son arrivée et qu'il a senti ça depuis son premier jour à l'entraînement: «J'étais très bien accueilli à Lens, c'est un groupe soudé et un groupe qui vit bien». L'ancien international algérien sous l'ère Christian Gourcuff a ensuite indiqué que le groupe lensois vit toujours sous le choc de la montée ratée aux derniers instants la saison dernière: «Quand on voit les prestations, on se dit que cette équipe est encore sous le choc de la montée ratée la saison dernière, ça se ressent sur le terrain. J'espère qu'on va rapidement se sauver pour passer à autre chose et penser à la saison prochaine.»