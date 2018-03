AS MANIEMA (RD CONGO)-USMA, AUJOURD'HUI À 16H Les Rouge et Noir en terre inconnue

Par Lounès MEBERBECHE -

L'USM Alger fera son entrée en lice aujourd'hui à 16h en déplacement face à l'AS Maniema de la RD Congo, pour le compte des 16es de finale (aller) de la coupe de la CAF. Exemptés du tour préliminaire, les Rouge et Noir tenteront de réaliser une bonne opération malgré le long trajet qu'ils ont effectué et qui risque de laisser des traces sur la forme des joueurs. En effet, les camarades de Koudri avaient effectué une escale à Casablanca, au Maroc, avant de rejoindre Kinshasa et ensuite la ville de Kindu, hier matin à bord d'un vol régulier de la compagnie aérienne congolaise. Sur place, à Kindu, la formation n'a eu qu'une séance d'entraînement dans l'après-midi, sur la pelouse du stade Joseph-Kabila pour préparer sa rencontre. L'équipe de Soustara s'est envolée avec un effectif réduit, avec la défection de pas moins de trois éléments dont le défenseur Mohamed Benyahia et les deux attaquants Oussama Derfalou et Rafik Bouderbal pour blessures. Par ailleurs, Méziane et Yaya, même s'ils sont du voyage, leur participation est toujours incertaine. L'AS Maniema, basée dans la ville de Kindu, et vainqueur de la coupe nationale en 2017, reste sur une large victoire à domicile mercredi dernier face à Virunga (4-1), occupant la 2e place au classement de son groupe avec 22 points. Après avoir réussi à se relancer en Ligue 1 Mobilis, les partenaires de Zemmamouche veulent maintenir cette dynamique, d'autant que la coupe d'Afrique, reste l'objectif numéro un de la direction usmiste. «Nous ferons en sorte de revenir avec un bon résultat de ce déplacement. Nous sommes dans l'obligation de réaliser quelque chose au Congo pour bien gérer la seconde manche à domicile», a indiqué le jeune défenseur de l'USMA, Mehdi Benchikhoune. De ce fait, même si Miloud Hamdi ne dispose pas d'informations sur son adversaire du jour, la prudence s'impose et le mieux pour les Algérois serait de ne pas encaisser plus d'un but, afin de se mettre dans les meilleures conditions au match retour. Lors du match retour, l'USM Alger accueillera l'AS Maniema vendredi 16 mars prochain au stade de Bologhine. La CAF a désigné un trio arbitral soudanais pour officier cette rencontre, composé de Sabri Mohamed Fadul-Mohammed Abdallah Ibrahim- Ahmed Nagei Subahi.