CHAMPIONNAT NORD-AFRICAIN PAR ÉQUIPES DE TENNIS (U12) Début de la compétition à Mansourah

Une quarantaine de jeunes joueurs participent à ce tournoi

Les courts de tennis de Mansourah (Tlemcen) abritent, depuis avant-hier, le championnat nord-africain par équipes filles et garçons des 12 ans et moins, avec la participation de l'Algérie (pays hôte), le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et la Libye. Cette compétition se déroule sous forme de championnat, chacune des équipes rencontrant les autres, soit deux rencontres en simple et une en double, selon le programme tiré au sort, en présence des capitaines des cinq équipes.

Organisée par la Confédération africaine de tennis, en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis, cette compétition a débuté par les rencontres Maroc-Algérie et Egypte-Libye en garçons jouées simultanément.

Ces deux rencontres ont opposé, pour les premiers matchs, les têtes de série numéro deux de chaque pays. Ainsi, l'Algérien Zerbout Lotfi a été opposé au Marocain Bouyacoub Adem.

Les rencontres des filles, auxquelles la Libye ne participe pas, ont débuté, avec Maroc-Algérie et Egypte-Tunisie.

Les rencontres se poursuivront, jusqu'au vendredi 9 mars, pour les garçons, et, jeudi 8 mars, pour les filles.

Regroupant une quarantaine de joueurs, cette compétition est qualificative au championnat d'Afrique de la catégorie, prévu du 27 au 31 août prochain, dans un pays qui sera désigné, prochainement, par l'instance africaine.

«Les courts de tennis de Mansourah étant candidat pour l'accueil de ce championnat», a annoncé Amine Bessâad. Cette zone Afrique du Nord qualifiera deux représentants, tant chez les filles que chez les garçons, au championnat d'Afrique, à l'instar de la zone Afrique de l'Ouest et Centre.

Les autres zones, Afrique Australe et Afrique de l'Est, seront représentées par un seul pays, précise-t-on, faisant savoir que le pays hôte et l'équipe ITF-CAT se joindront, également, à ce championnat.