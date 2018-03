LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE-16ES DE FINALE:ADUANA STARS (GHA)-ES SÉTIF ET MFM FC (NGR)-MCA L'Entente et le Doyen en conquérants

Par Saïd MEKKI -

Bendebka et ses partenaires prêts à relever le défi au Nigeria

Habitués à sillonner les stades africains et connaissant parfaitement les conditions locales qui entourent les matchs, les deux clubs algériens veulent tout de même prendre option dès cette manche aller pour ensuite négocier leur qualification au match retour.

L'ES Sétif et le MC Alger, les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique, auront fort à faire, hors de leurs bases, aujourd'hui face, respectivement aux Ghanéens d'Aduana Stars et les Nigérians du MFM FC, dans le cadre des 16es de finale (aller) de cette compétition prestigieuse.

L'ES Sétif, qui a déjà goûté à la victoire finale de cette compétition en 2014, tentera cet après-midi à 15h de bien négocier cette première manche à Doraz, à quelque 137 km de la ville de Kumashi au Ghana pour aborder le match retour avec plus de confiance. Ce sera très dur, mais, les Sétifiens, coachés par l'expérimenté, Abdelhak Benchikha, pourraient bien exploiter le manque de compétition des Ghanéens puisque leur championnat est à l'arrêt pour réaliser une belle performance. D'ailleurs, les joueurs du coach Benchikha sont sur une belle dynamique en championnat d'Algérie où ils n'ont plus perdu depuis 4 rencontres. Mieux encore, ils restent sur une très belle victoire dans le derby de l'Est qui les a opposés à leurs voisins du CS Constantine, actuel leader de la Ligue 1 Mobilis. De plus, le coach Abdelhak Benchikha pourrait compter sur ses nouvelles recrues du mercato d'hiver à savoir Banouh et Aouedj qui viennent d'avoir leur licence CAF respective. En tous les cas, Benchikha croit bien à un bon résultat ce mardi sur la pelouse du stade d'Agyeman Badu Stadium en indiquant que «Il faut réussir cette dernière étape avant la phase des poules.

Les joueurs doivent être volontaires et bien motivés pour réussir un bon résultat pour être à l'aise au retour», précise le coach des Noir et Blanc.

D'ailleurs, Benchikha est bien satisfait de la récupération des joueurs après les séances d'entraînements. Ce qui est de bon augure pour bien aborder cette première manche avant la seconde partie décisive à Sétif.

De son côté, le défenseur ghanéen, Zakaria Mamuni, estime que «nous avons un statut à défendre après les deux titres de champion en 2010 et l'année dernière. Nous devons donc offrir d'autres trophées à nos supporters. Mais, tient-il à préciser, nous devons aussi respecter l'adversaire....» Champion sortant du Ghana, Aduana Stars, fondé en 1985, s'est qualifié pour les 8es de finale aux dépens des Libyens d'Al-Tahadi (aller 1-0, retour 2-0). Il ne reste donc plus aux joueurs Sétifiens que de fournir les efforts nécessaires et surtout d'être bien concertés tout au long de la partie pour un bon résultat en terre ghanéenne pour bien aborder la seconde manche, prévue le vendredi 16 mars au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, en toute sérénité. De son côté, l'autre représentant algérien dans cette Ligue des champions, à savoir le MC Alger, qualifié aux dépens de la modeste formation de l'AS Otoho (aller 0-2, retour 9-0), il sera en appel, cet après-midi à 16h face au club nigérian de MFM FC, actuel 12e au classement du championnat local avec 13 points, avec deux longueurs d'avance sur le premier relégable El Kanemi Warriors, au terme de la 10e journée. Revigoré par ses derniers bons résultats autant en coupe d'Algérie où il est qualifié en demi-finale qu'en championnat, le MC Alger aborde cette première manche avec une grande envie de réaliser une belle performance et surtout ne point encaisser. Ceci, bien évidemment, pour éviter le scénario de l'AS Otoho, vainqueur chez lui à l'aller (2-0).

D'ailleurs, les Nigérians du FC Lagos sont bien plus redoutables que les joueurs de l'AS Otoho. MFM FC a passé le cap du tour préliminaire en éliminant les Maliens du Real Bamako (aller 1-1, retour 1-0). Et là, il faut bien préciser que le coach français du Mouloudia, Bernard Casoni, le sait très bien et c'est la raison pour laquelle il demande à ses joueurs d'être plus vigilants et surtout concentrés sur ce match aller pour réaliser un bon résultat. Seulement, Casoni ne pourrait compter sur les services de deux de ses joueurs titulaires, à savoir Walid Derrardja et Sofiane Bendebka, blessés. Nekkache aussi est incertain, qui souffre d'une contracture de sa cuisse droite. Mais, l'effectif des Vert et Rouge est bien fourni pour permettre au coach Casoni de trouver les bons remplaçants aux joueurs blessés. L'essentiel est de réaliser un bon résultat dans ce match aller en terre nigériane avant le match retour à Alger. Saïfi, le coach adjoint de l'équipe déclare qu'«en dépit du très mauvais état de la pelouse du stade Agege, les joueurs sont motivés et décidés à réaliser une grosse performance...».