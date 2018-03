AL FATEH Premier but de Chenihi

Avant-hier soir, l'ancien joueur du Club Africain et international algérien sous l'ère Gourcuff, Ibrahim Chenihi, a marqué son premier but depuis son arrivée en Arabie saoudite. Pour la réception d'Al Batin, Chenihi a réussi à marquer de la tête après avoir bien senti le coup au premier poteau, pour égaliser à la 20e minute de jeu en battant le gardien international tunisien Mathlouti. Al Fateh s'est imposé 5-2 pendant cette rencontre et se place à la 5e position à deux points seulement du podium et une journée avant la fin du championnat. La dernière journée sera décisive donc pour Chenihi et ses coéquipiers.