AS AÏN M'LILA Le président suspendu six mois

Le président de l'AS Aïn M'lila (Ligue 1 Mobilis) Cheddad Bensid a écopé de 6 mois de suspension de toute fonction officielle pour «tentative d'agression envers arbitre», à l'issue du match nul concédé à domicile face à l'ASO Chlef (2-2), a annoncé avant-hier soir, la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Outre cette sanction, le premier responsable de l'ASAM devra s'acquitter d'une amende de 80 000 dinars, précise la même source. De son côté, le milieu offensif de l'ASAM Abdeslam Rihane a écopé de huit matchs de suspension dont quatre avec sursis en plus d'une amende de 60 000 dinars pour «tentative d'agression». Par ailleurs, le président de l'US Biskra (Ligue 1) Brahim Saou a été convoqué à la prochaine séance de la commission de discipline de la LFP fixée au lundi 12 mars. L'USB a commis une première infraction suite à des «jets de pierres et bouteilles d'eau sur le terrain sans dommages physiques pendant et en fin de partie», à domicile face à l'USM Alger (défaite 1-0), dans le cadre de la 22e journée du championnat.