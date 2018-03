LE COMPTE FACEBOOK DU JOUEUR A ÉTÉ PIRATÉ Fausse rumeur sur l'arrêt de carrière de Mahrez

En plein PSG-Real Madrid, les réseaux sociaux se sont enflammés avant-hier soir sur un tout autre sujet... un surprenant message posté sur la page Facebook officielle de Riyad Mahrez envoyant l'Algérien à la retraite. Un message qui était, sans surprise, la conséquence d'un piratage. On pouvait lire ce surprenant message, toujours visible hier après-midi: «Après une dernière consultation avec plusieurs médecins, j'ai décidé d'arrêter le football. Comme ma carrière de joueur touche à sa fin, j'aimerais vous dire quelques mots. Je veux remercier tout le monde pour sa gentillesse et son soutien dans cette incroyable ville (Leicester), vous serez toujours dans mon coeur». Sur ses comptes Twitter et Instagram officiels, Mahrez n'a d'ailleurs rien publié. Hier matin, Leicester City a mis fin à la mascarade en confirmant à plusieurs médias anglais (The Independent et Sky Sports notamment) que le compte Facebook de son joueur avait bien été piraté et qu'il n'allait donc pas faire une croix sur sa carrière.