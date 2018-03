LIGUE 1 ET 2 MOBILIS Zetchi exhorte les arbitres à éviter au maximum les erreurs

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi a exhorté les arbitres de l'élite A à éviter au maximum les erreurs en cette fin de saison, lors d'une réunion ce mardi au Centre technique national de Sidi Moussa, en présence du président de la Commission fédérale d'arbitrage, Ghouti Mohamed. Le président de la FAF a rappelé aux arbitres l'importance de la mission qui les attend en cette fin de saison et les a sommés de faire preuve de plus de concentration et d'éviter aux maximums des erreurs qui peuvent prêter à équivoque et de ne donner aucune importance à toute sorte de pression d'où qu'elle vienne, a précisé l'instance fédérale sur son site officiel. Kheïreddine Zetchi a réitéré, une nouvelle fois, son soutien ainsi que celui de la FAF au corps arbitral tout en leur souhaitant d'assurer une bonne fin de championnat, souligne la FAF.